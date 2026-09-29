Почти 70 человек доставили в больницу после боев в африканском городе

В Сомали 69 человек пострадали в результате боев в Байдоа

Не менее трех человек погибли, еще 69 пострадавших поступили в региональную больницу города Байдоа на юго-западе Сомали после новых вооруженных столкновений. Среди раненых есть пятеро детей, сообщили в международной организации «Врачи без границ» (MSF).

Медики предупреждают, что фактическое число пострадавших может оказаться выше. После начала боев дороги, ведущие к больницам, оказались перекрыты, поэтому многие раненые не смогли своевременно получить помощь.

«Многие раненые остаются без возможности получить лечение», — отметили в MSF.

Во время столкновений серьезные повреждения получило одно из медицинских учреждений, погиб медицинский работник. Также была разграблена машина скорой помощи, двоих сотрудников, работавших вместе с командами MSF, ограбили, еще один получил ранение.

Бои в Байдоа начались утром 28 сентября. По данным местных источников, столкнулись федеральные силы и формирования, лояльные бывшему главе штата Юго-Запад Абдиазизу Хасану Мохамеду Лафтагарину. Сообщалось об использовании тяжелого вооружения, беспилотников и авиации.

Это уже третья крупная вспышка насилия в Байдоа за последние шесть недель. 17 августа в больницу доставили 94 пострадавших, четыре человека погибли. После новых столкновений 3 сентября медицинская помощь потребовалась еще 71 человеку, один человек погиб.

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