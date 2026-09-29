Появились фотографии с места крушения Ту-95

Опубликованы фотографии с места крушения Ту-95 в Амурской области

Появились фотографии с места крушения военного самолета в Амурской области. Кадры публикует 112.

Минобороны уточнило, что разбившимся бортом был Ту-95. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

На борту находились семь человек. Шесть погибли, еще один пострадал.

Ранее сообщалось, что двое выживших умерли по дороге в больницу. Их пытались спасти медики, однако травмы оказались смертельными.

Самолет упал через несколько минут после взлета в районе села Красноярово. После падения загорелись топливные баки. Предварительной причиной крушения называли взрыв топлива на борту.