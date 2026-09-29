Пожар в пансионате Севастополя: эвакуировали 76 человек

Из горящего пансионата в Севастополе эвакуировали 13 детей

Пожар произошел в пансионате «Лазурь» на улице Челюскинцев в Севастополе. Из здания эвакуировали 76 человек, в том числе 13 детей, сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.

Возгорание произошло в одной из комнат на четвертом этаже. По данным спасателей, загорелись вещи, а персонал пансионата своевременно вывел людей из здания.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Огонь удалось полностью потушить за 20 минут, не допустив его распространения.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.

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