Пожар в пансионате Севастополя: эвакуировали 76 человек

Пожар произошел в пансионате «Лазурь» на улице Челюскинцев в Севастополе. Из здания эвакуировали 76 человек, в том числе 13 детей, сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.
Возгорание произошло в одной из комнат на четвертом этаже. По данным спасателей, загорелись вещи, а персонал пансионата своевременно вывел людей из здания.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Огонь удалось полностью потушить за 20 минут, не допустив его распространения.
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.
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