Промышлявшую кражами телефонов банду россиян отправили в колонию

В Петербурге осудили банду из шести человек, которая украла 19 телефонов

В Петербурге вынесен приговор банде из шести человек, признанных виновными в 19 кражах мобильных телефонов у женщин. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела. Преступники действовали в Северной столице с декабря 2023 по декабрь 2024 года.

Схема хищений была четко спланирована: фигуранты определяли потенциальную жертву в общественных местах, вели за ней наблюдение, а затем, отвлекая внимание, совершали кражу устройства.

Украденные телефоны сбывались членами группы за пределами РФ. За указанный период были похищены гаджеты на общую сумму более 2 млн рублей.

Задержать воришек удалось в результате масштабной операции сразу в четырех субъектах России: Карачаево-Черкесии, Ленинградской, Ростовской и Новгородской областях.

Приговором суда в зависимости от роли и участия в преступлениях участникам группировки назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 1,5 до 4,5 лет. Организатор преступной группы получил 7 лет колонии.

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