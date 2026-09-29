Пьяный россиянин устроил дебош на рейсе Сочи — Петербург

Пассажиру рейса Сочи — Петербург грозит 15 суток за пьяный дебош на борту

Пассажиру рейса Сочи — Петербург, устроившему пьяный дебош на борту, грозит административный арест.

По данным транспортной полиции, 51-летний мужчина во время полета вел себя деструктивно и нарушал общественный порядок, ругаясь нецензурной бранью.

Сотрудники специализированного отделения по обеспечению правопорядка на борту препроводили нарушителя в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте.

На мужчину составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». В качестве наказания ему грозит арест на срок до 15 суток.

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