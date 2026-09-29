Пьяный российский подросток без прав разбил машину дедушки

В Ленобласти 17-летний подросток, находившийся под административным надзором за разбой, попал в ДТП за рулем автомобиля своего дедушки. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
По информации ведомства, ночью 26 сентября на Советском проспекте в поселке Ульяновка Тосненского района машина ВАЗ съехала с дороги в кювет. Патрульный наряд вневедомственной охраны Росгвардии, заметив разбитый транспорт, остановился.
Из салона выбрался молодой человек с признаками алкогольного опьянения и следами крови на лице и руках. Он вел себя агрессивно, а ключи от автомобиля выбросил в кусты.
Выяснилось, что несовершеннолетний взял машину у родственника. Росгвардейцы вызвали на место наряд ГАИ и скорую помощь.
Подростка задержали и передали инспекторам Госавтоинспекции. В данный момент юноша находится под административным надзором за разбой, на его ноге установлен браслет системы мониторинга.
Читайте также:
«Участники этнической ОПГ признаны виновными в убийствах спустя четверть века»
«У россиянки изъяли нелегальных сигарет и вейпов на миллион рублей»