Пьяный российский подросток без прав разбил машину дедушки

В Ленобласти пьяный подросток сел за руль машины дедушки и попал в аварию

В Ленобласти 17-летний подросток, находившийся под административным надзором за разбой, попал в ДТП за рулем автомобиля своего дедушки. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

По информации ведомства, ночью 26 сентября на Советском проспекте в поселке Ульяновка Тосненского района машина ВАЗ съехала с дороги в кювет. Патрульный наряд вневедомственной охраны Росгвардии, заметив разбитый транспорт, остановился.

Из салона выбрался молодой человек с признаками алкогольного опьянения и следами крови на лице и руках. Он вел себя агрессивно, а ключи от автомобиля выбросил в кусты.

Выяснилось, что несовершеннолетний взял машину у родственника. Росгвардейцы вызвали на место наряд ГАИ и скорую помощь.

Подростка задержали и передали инспекторам Госавтоинспекции. В данный момент юноша находится под административным надзором за разбой, на его ноге установлен браслет системы мониторинга.

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