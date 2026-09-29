«Работали в ужасных условиях»: что творилось на фабрике, где погибли 14 человек

Жители Кубринска Ярославской области, где на пиротехническом предприятии прогремел взрыв и начался пожар, постепенно приходят в себя. Погибшими числятся 14 человек, поисково-спасательная операция продолжается, под завалами еще могут находиться люди. В Переславль-Залесском округе действует региональный режим ЧС.

Как рассказали «МК» местные жители, территория предприятия, где прогремел взрыв, по-прежнему оцеплена. За поврежденным забором видны груды кирпичей и покореженные металлические конструкции.

Около оцепления стоят, обнявшись, родственники погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы.

В домах, которые располагаются рядом с предприятием, выбиты окна и двери. Жителей эвакуировали. В Кубринске и в Нагорье на базе поликлиник развернуты пункты временного размещения. Но, как рассказали нам жители поселка, многие предпочли уехать на время к родственникам. А кто-то разбил недалеко от дома палатки.

Местные жители обращают внимание на то, что к пиротехническим предприятиям предъявляются строгие требования. Они относятся к опасным производственным объектам. Их деятельность регулируется комплексом нормативных документов. Там должна быть установлена система вентиляции, которая исключает возможность передачи пожара по воздуховодам из одного помещения в другое, а также должна быть защита от искрообразования.

— Одно могу сказать точно: на нашем предприятии люди работали в тесных помещениях, практически в гаражных условиях, которые явно не соответствовали технике безопасности, — говорит местная жительница Анастасия.

— Какого возраста там были сотрудники? Сколько они получали?

— Работали люди от 23 до 50 лет. А по поводу зарплаты вам честно никто не скажет.

— Кто-то из ваших знакомых погиб?

— У нас поселок небольшой, мы все друг с другом знакомы. Я не думаю, что сейчас стоит называть имена и фамилии погибших. Это наша общая боль. Люди ушли на работу и не вернулись. У многих, кто там погиб, остались сиротами несовершеннолетние дети.

В то же время жители Кубринска говорят, что опознать погибших будет сложно. Сотрудники предприятия оказались в эпицентре взрыва, для их идентификации может потребоваться молекулярно-генетическая (ДНК) экспертиза.

В местном паблике опубликована фотография православного крестика. Его нашли работники соседнего предприятия по производству вентиляционных решеток и элементов воздухораспределения. Во время взрыва на предприятии пиротехники к ним на территорию летели кирпичи и с ними попал крестик. «Это наверняка принадлежит погибшей женщине, посмотрите, может, кто из родных опознает, — объясняет автор поста. — Он находится у нас на складе завода. Заберите, пусть он останется на память о вашей дочери, маме, сестре. Мы скорбим вместе с вами».