Раскрыта судьба отца найденной в холодильнике российской студентки

Отец 21-летней студентки, тело которой было найдено в холодильнике квартиры в Волжском, скончался в военном госпитале в Волгограде. Об этом пишет V1.RU.

По данным источника издания, 59-летний мужчина, который проходил как подозреваемый в деле об убийстве дочери, подписал контракт с Министерством обороны и собирался отправиться в зону специальной военной операции.

Однако до линии соприкосновения он не доехал. Мужчина проходил подготовку на учебном полигоне, где начал жаловаться на серьезные проблемы со здоровьем, после чего был госпитализирован.

Смерть наступила в три часа ночи в тот день, когда информация об обнаружении трупа его дочери получила огласку.

Предполагаемой причиной стал сердечный приступ, произошедший на фоне тяжелого воспаления легких, хронических заболеваний и демонстративных суицидальных попыток.

Читайте также:

«Стали известны жуткие подробности о замороженной российской студентке»

«Появились подробности об отце найденной в холодильнике российской студентки»