Россиянин убил продавщицу и умер от сердечного приступа

В Нальчике мужчина убил продавщицу в магазине и умер от сердечного приступа

В Нальчике мужчина несколько раз ударил ножом продавщицу магазина, после чего женщина умерла. Подозреваемый в убийстве скончался от сердечного приступа, когда пытался скрыться, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, мужчина зашел в магазин и поссорился с продавщицей. Во время конфликта он достал нож и нанес женщине несколько ударов. Спасти ее не удалось.

После нападения подозреваемый попытался убежать, однако во время преследования ему стало плохо. Мужчина умер от сердечного приступа.

Погибший подозреваемый состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства конфликта и нападения устанавливаются.

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