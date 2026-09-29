Россиянина заманили на шашлыки и избили за комментарии в чате

В Подмосковье известного интернет-тролля заманили на шашлыки с целью его избиения, причиной которого стали его агрессивные комментарии в общих чатах. Об этом пишет «База».

Как сообщает издание, Александр, общавшийся с девушкой около двух лет, согласился на встречу на романтическом пикнике.

Однако на месте его ожидали не только она, но и двое мужчин в масках. Они напали на него, нанося удары руками, ногами и палками, все это происходило в прямом эфире.

В результате нападения пострадавший получил серьезные травмы, в том числе перелом предплечья и повреждение головы, потребовавшее операции. В настоящее время он находится в больнице в Видном и уже обратился в полицию. По словам Александра, девушка, после произошедшего, уехала в Грузию и вышла из чата.

Адвокат обратился за государственной защитой для своего клиента, поскольку тот продолжает получать угрозы в социальных сетях. В свою очередь, россиянин связывает инцидент с конфликтами, возникающими в интернет-сообществе.

Один из участников этих споров отметил, что мужчина часто ссорился с другими пользователями и нередко переходил на оскорбления. По предварительной версии источников, один из участников заплатил за нападение, а знакомая Александра сыграла роль организатора встречи.

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