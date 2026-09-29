Россиянка попыталась тайно привезти гекконов-бананоедов из Польши в Белоруссию

На границе Польши и Белоруссии задержали россиянку с 5 гекконами-бананоедами

Россиянку, пытавшуюся вывезти из Польши экзотических животных, задержали белорусские таможенники. Об этом сообщили в белорусском государственном таможенном комитете.

В Telegram-канале ведомства говорится, что россиянка пыталась вывезти из Польши пять реснитчатых гекконов-бананоедов. Проходя через «зеленый» коридор в пункте пропуска «Брест», она заявила, что у нее нет товаров, которые необходимо декларировать. Сотрудники таможни проверили ее багаж и обнаружили пенопластовую коробку, внутри которой были рептилии.

Животных изъяли и передали Минскому зоопарку.

В отношении россиянки возбудили административное дело в соответствии с частью 2 статьи 15.1 КоАП Республики Беларусь (перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с сокрытием от таможенного контроля). За подобные действия предусмотрено наказание: штраф до 30 базовых величин и возможная конфискация товаров.

Ранее в Приамурье таможенники изъяли контрабанду женьшеня и трепанга на 30 млн рублей.

Также в Черногории задержали россиян с чемоданами евро и электроники.

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