Россиянка создала ОПГ и обналичила маткапитал на десятки миллионов рублей

В Тюмени осудят членов ОПГ за серию афер с обналичиванием маткапитала

В Тюмени перед судом предстанут 18 членов преступной группы, похитивших из бюджета 55 миллионов рублей через серию афер с обналичиванием материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Организатором схемы выступила жительница Кургана, которая еще в 2015 году создала фирму по консультациям в сфере недвижимости и вовлекла в преступную деятельность 17 сообщников.

Злоумышленники находили в Кургане и Тюмени женщин с правом на маткапитал (на тот момент составлявший в среднем 466 тысяч рублей) и убеждали их, что существует законный способ получить часть денег наличными.

Схема хищения выглядела следующим образом: подбирались ветхие дома в отдаленных населенных пунктах области стоимостью около 80 тысяч рублей.

По доверенности от гражданок оформлялись договоры купли-продажи, в которых цена завышалась до размера маткапитала. Пакет документов направлялся в Пенсионный фонд, и при поступлении бюджетных средств продавцам жилья отдавали около 80 тысяч, владелицам сертификатов — от 50 до 80 тысяч, а остальное забирали себе.

Для легализации похищенных 55 миллионов рублей лидер группы подыскивала граждан, желающих улучшить кредитную историю, оформляла на них фиктивные займы и переводила деньги на карты, после чего получала наличные обратно.

В ходе расследования были допрошены более 400 свидетелей, осмотрено около 120 объектов недвижимости и изъят массив документов, поданных в Пенсионный фонд.

На имущество фигурантов и их счета наложен арест. Материалы уголовного дела, возбужденного по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, направлены в суд. Приговора участники группы дожидаются под подпиской о невыезде.

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