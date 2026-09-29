Силовик с автоматом убил четырех сослуживцев после конфликта

Четыре сотрудника Центральных сил промышленной безопасности Индии (CISF) погибли после стрельбы, которую, по предварительным данным, устроил их сослуживец. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в лагере, расположенном на территории гидроэлектростанции в деревне района Басохли в союзной территории Джамму и Кашмир.

По предварительной информации, незадолго до произошедшего между сотрудниками CISF возник конфликт.

Огонь из автомата АК-47, как сообщается, открыл старший констебль Авдеш Кумар Сингх. При нем находились 150 патронов.

После произошедшего мужчину задержали и передали сотрудникам полиции.

Обстоятельства и причины конфликта сейчас устанавливаются. Проводится расследование.

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