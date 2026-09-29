Смертный приговор за коррупцию: экс-чиновника из Гуанси осудили

Экс-чиновника в Китае приговорили к смертной казни за взятки на $39

Бывшего заместителя председателя народного политического консультативного совета (НПКС) Гуанси-Чжуанского автономного района Пэн Сяочуня приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года за взяточничество на сумму более 39,2 млн долларов, передает агентство Синьхуа. За 19 лет — с 2006 по 2025 год — чиновник незаконно получил свыше 263 млн юаней, пользуясь служебным положением на различных постах.

Народный суд средней ступени города Фошань провинции Гуандун установил, что Пэн Сяочунь использовал должности заместителя секретаря парткома в Лючжоу, секретаря горкома партии в Хэчжоу и Байсе, а затем заместителя председателя НПКС Гуанси для помощи частным лицам и компаниям в заключении контрактов, распределении бюджетных средств и утверждении проектов. Взамен он получал денежные вознаграждения и имущество.

Помимо смертного приговора, суд пожизненно лишил Пэн Сяочуня политических прав и постановил конфисковать всё незаконно нажитое имущество с начисленными процентами в доход государства. Если в течение двухлетней отсрочки осужденный не совершит новых правонарушений, высшая мера будет заменена на пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

Отсрочку суд объяснил тем, что подсудимый признал вину, раскаялся, активно сотрудничал со следствием и возвратил незаконно полученные средства. По китайскому законодательству такое смягчение применяется к коррупционерам, оказавшим содействие правоохранительным органам.

Дело Пэн Сяочуня стало очередным в серии громких антикоррупционных приговоров. В августе 2026 года суд в Нанкине приговорил к смертной казни с двухлетней отсрочкой бывшего секретаря парткома провинции Хубэй Цзян Чаоляна за получение взяток на сумму более 746 млн юаней ($111 млн). Цзян Чаолян также избежал немедленного исполнения приговора благодаря признанию и помощи следствию.

В январе 2026 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ситуация с борьбой с коррупцией остается сложной и напряженной, а задача по искоренению условий для взяточничества — трудной. По данным Верховного народного суда, в 2025 году китайские суды рассмотрели около 36 тысяч дел, связанных со взяточничеством, что на 22,4% превышает показатели предыдущего года.

Китай решил «направить нож» внутрь правящей партии: устранить коррупцию.

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