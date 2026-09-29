...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Происшествия 1482

Сотрудники ТЦК в Запорожье избили девушек и увезли мужчину

В Запорожье ТЦК силой забрали мужчину из магазина

В Запорожье ТЦК силой забрали мужчину из магазина
сгенерировано нейросетью Qwen, Дмитрий Ларин

В Запорожье местные паблики сообщили о новом случае принудительной мобилизации. По их информации, сотрудники ТЦК вошли в магазин. Там у них произошёл конфликт с девушками, которые находились внутри помещения.

Утверждается, что сотрудники ТЦК избили девушек. После этого мужчину, находившегося в магазине, силой посадили в микроавтобус и увезли. О других деталях не сообщается.

Официальные комментарии по поводу произошедшего на данный момент отсутствуют. Подтверждения от властей или правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее в Запорожье уже фиксировались случаи принудительной мобилизации. Местные паблики продолжают публиковать сообщения о подобных эпизодах. Информация уточняется.

Читайте также: 

На Украине мобилизовали священника канонической УПЦ

Украинские полицейские переехали пытавшегося отбить друга от ТЦК мужчину

Подписаться

Автор: