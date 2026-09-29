Стали известны жуткие подробности о замороженной российской студентке

В Волгоградской области раскрыты новые подробности гибели 21-летней студентки, тело которой обнаружили в холодильнике квартиры в городе Волжском.

По данным Telegram-канала Baza, девушка могла пролежать в морозильной камере более трёх месяцев. Она перестала выходить на связь 12 июня.

Знакомые рассказали, что незадолго до исчезновения студентка жаловалась на сильное истощение: она длительное время голодала и практически не могла есть.

Друзья также сообщили, что у погибшей часто возникали конфликты с отцом из-за того, что она много времени проводила в интернете. Девушка говорила близким, что боится за свою жизнь, но причины страха объяснить не смогла.

Тело без признаков жизни обнаружили 24 сентября в квартире на улице Кирова после того, как из-за долгов за электричество в помещении отключили свет.

Соседи почувствовали неприятный запах и вызвали специалистов. Отец погибшей, который был последним, кто её видел, к моменту обнаружения тела уже уехал из города, его местонахождение устанавливают правоохранители.

Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

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