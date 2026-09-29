Стало известно, что будет с девочкой после нападения на детей в Новосибирске

Напавшую на детей в Новосибирске направят в специализированное медучреждение

12-летнюю девочку, которая напала на двух детей в Новосибирске, передадут медицинским работникам для помещения в специализированное учреждение. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

«Нападавшая будет передана медицинским работникам для помещения ее в специализированное медучреждение», — говорится в сообщении полиции.

По данным правоохранительных органов, речь идет о психиатрической больнице.

Инцидент произошел на детской площадке. В результате пострадали двое детей 2015 и 2022 годов рождения.

Одному из пострадавших потребовалась операция. Ребенок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.