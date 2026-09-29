Студентка упала с восьмого этажа и выжила

В США студентка танцевала у открытого окна и упала с восьмого этажа

В США студентка Университета Джорджии выпала из окна восьмого этажа и получила серьезные травмы. Об этом сообщает People.

По данным правоохранителей, девушка танцевала на диване, который стоял у открытого окна. Она не смогла удержать равновесие и упала с большой высоты. Пострадавшую обнаружили во дворе жилого комплекса у бассейна.

Девушка смогла выжить, ее экстренно доставили в больницу.

«Бог присматривает за ней, честно. Я очень надеюсь, что с ней все хорошо», — сказал один из студентов, комментируя произошедшее.

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