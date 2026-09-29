Свидетелей из апелляции Макгрегора задержали по делу о предполагаемой лжи

The Sun: показания по делу Макгрегора привели к задержанию двух человек

Ирландская полиция 29 сентября задержала Саманту О’Рейли и Стивена Камминса, чьи письменные показания могли стать частью апелляции бывшего бойца UFC Конора Макгрегора.

После расследования обоим предъявили обвинения. Полиция подтвердила сам факт предъявления обвинений, но в опубликованном заявлении не назвала их точную юридическую квалификацию.

В гражданском деле суд присяжных установил, что Макгрегор изнасиловал Никиту Хэнд в дублинском отеле в декабре 2018 года. О’Рейли и Камминс впоследствии заявили под присягой, что видели конфликт Хэнд с ее тогдашним партнером после встречи с Макгрегором.

Эти сведения могли предложить другое объяснение ее травм. Однако перед рассмотрением апелляции сторона Макгрегора отказалась представлять новые показания. Хэнд отвергла рассказ пары, а апелляционный суд направил материалы прокурорам для проверки возможного лжесвидетельства.

О’Рейли и Камминса уже задерживали в сентябре 2025 года, но тогда отпустили без обвинений. Новое задержание последовало после решения прокуратуры.

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