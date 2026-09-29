Убивший учительницу подросток избежит уголовной ответственности

13-летнего школьника, напавшего с ножом на двух педагогов и одноклассницу в Словакии, не смогут привлечь к уголовной ответственности из-за его возраста. Об этом сообщил телеканал Markiza.

По законодательству страны уголовная ответственность наступает с 14 лет, тогда как задержанному ученику восьмого класса исполнилось только 13.

Нападение произошло в школе поселка Сташков на северо-западе Словакии. Подросток ранил ножом одноклассницу и двух учительниц. Одна из педагогов от полученных травм скончалась.

По данным словацких СМИ, пострадавшая ученица ранее рассказывала педагогам о проступках подростка.

Школьник воспитывался бабушкой. Местные СМИ также сообщают, что незадолго до произошедшего она наказала внука из-за плохой успеваемости. При этом обстоятельства и мотивы нападения устанавливаются.