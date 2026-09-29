Участники этнической ОПГ признаны виновными в убийствах спустя четверть века

В Краснодаре участников ОПГ осудили за убийства, совершенных в начале 2000-х

В Краснодаре трое участников этнической организованной преступной группы осуждены за убийства, совершенные в начале 2000-х годов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

На основании обвинительного вердикта присяжных суд признал организатора и двух участников группировки виновными в убийствах, совершенных из корыстных побуждений общеопасным способом по найму и сопряженных с бандитизмом.

Согласно материалам дела, в 2001 году 52-летний фигурант решил захватить бизнес двух мужчин с торговыми павильонами в Адлере.

Он пообещал знакомому переоформить активы на его супругу, после чего они вовлекли в этническую группировку двух исполнителей. За убийство каждого коммерсанта исполнителям было обещано по 10 тысяч долларов США.

Первое убийство было совершено 4 сентября 2001 года у ресторана на улице Ленина в Адлере, второе — в марте 2002 года. Оба преступления были осуществлены при большом скоплении очевидцев.

Кроме того, в мае 2002 года один из участников банды в ходе бытового конфликта в Сочи забил местного жителя насмерть газовым ключом и деревянной битой.

Преступления оставались нераскрытыми около 20 лет. Задержать троих фигурантов удалось только в 2022 году благодаря показаниям свидетелей, которые вспомнили детали тех событий. Четвертый участник скрылся и объявлен в международный розыск.

По ходатайству следствия суд наложил арест на 88 объектов недвижимости фигурантов и их родственников на сумму свыше 1,2 млрд рублей.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет в колонии строгого режима. Также в пользу потерпевших с них взыскано 75 млн рублей компенсации.

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