Уголовное дело завели после нападения 12-летней девочки на детей

В Новосибирске завели уголовное дело после нападения 12-летней девочки на детей

Уголовное дело завели после нападения 12-летней девочки с ножом на двух детей в Новосибирске. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным полиции, во вторник на детской площадке девочка несколько раз ударила ножом 10-летнюю девочку. После нападения она убежала, но затем напала на четырехлетнего мальчика.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления ведомства Сергею Артеменко доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

В региональном главке МВД уточнили, что нападавшую передадут медикам. Ее планируют поместить в специализированное медицинское учреждение.