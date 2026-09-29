В Абхазии арестовали подозреваемого в убийстве туристки из России

В Абхазии на два месяца арестовали подозреваемого в убийстве россиянки

Суд Гагрского района Абхазии заключил на два месяца под стражу Эдгара Абухбу, которого подозревают в убийстве туристки из Оренбургской области. Об избрании меры пресечения сообщили ТАСС в прокуратуре.

«Суд Гагрского района удовлетворил ходатайство прокуратуры [...] об аресте сроком на два месяца», — сообщили в ведомстве.

О пропаже россиянки 2000 года рождения стало известно 27 сентября. Ее родственники обратились в полицию после того, как девушка три дня не выходила на связь.

По предварительным данным МВД Абхазии, туристка отдыхала в Гагре вместе с подругой. 24 сентября они собирались уехать, однако девушка решила задержаться еще на несколько дней и продлила аренду жилья. Позднее выяснилось, что по месту проживания ее нет, а телефон отключен.

По подозрению в убийстве задержали жителя Гудауты Эдгара Абухбу. Как сообщало МВД республики, при проверке показаний на месте мужчина заявил, что находился с девушкой в съемном жилье в селе Псахара и во время ссоры задушил ее.

В прокуратуре также сообщили, что Абухба ранее был осужден на девять лет за изнасилование 20-летней девушки, причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж. Фактически он провел в заключении 4,5 года и вышел на свободу около трех лет назад.

Омбудсмен Абхазии Анас Кишмария связала произошедшее с проблемами уголовно-исполнительной системы республики и призвала власти модернизировать законодательство, систему содержания осужденных и контроль после их освобождения.