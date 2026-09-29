В Азове после атаки БПЛА ввели режим ЧС

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём канале на платформе «Макс» сообщил, что в Азове после ночной атаки ВСУ 26 сентября повреждено более 400 окон. По его данным, пострадали 37 многоквартирных и частных домов, а также 5 социальных объектов.

Слюсарь уточнил, что наибольшие повреждения зафиксированы в Азове. В частности, остекление повреждено в 12 многоквартирных домах, 25 частных домах и 5 социальных объектах. Всего, по его словам, разбито более 400 окон.

Ранее, 26 сентября, Слюсарь сообщал, что в Азове четыре человека получили ранения в результате атаки беспилотников. В городе был введён режим чрезвычайной ситуации.

До этого сообщалось, что в результате атаки ВСУ дом сгорел после сброса взрывных устройств в Белгородской области.