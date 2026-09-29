В деле об исчезновении матери известной телеведущей проверяют письмо о выкупе

Шериф округа Пима и ФБР выясняют, связано ли новое предполагаемое письмо о выкупе с исчезновением 84-летней Нэнси Гатри.

Следователи также изучают сообщения в социальных сетях, относящиеся к этой зацепке. Содержание письма не раскрыто; власти пока не подтвердили его подлинность.

Нэнси Гатри, мать американской телеведущей Саванны Гатри, пропала 1 февраля из дома неподалеку от Тусона в штате Аризона. В первые дни после исчезновения на местную телестанцию пришли два письма. Автор первого требовал $4 млн в криптовалюте и утверждал, что женщина жива.

Во втором говорилось, что она умерла вскоре после похищения. Следствие не установило публично, отражало ли какое-либо из этих заявлений действительность.

ФБР ранее опубликовало запись с человеком в маске у дома Гатри: на кадрах он, предположительно, вмешивается в работу камеры у входа и закрывает ее растением. Где находится женщина, неизвестно. Арестов по делу не было, а новое письмо пока остается лишь проверяемой версией, а не подтвержденным сообщением похитителей.

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