В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты из-за БПЛА

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова. Сообщение опубликовано в канале ведомства на платформе «Макс». По данным Росавиации, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что в Саратове зафиксировали прилёт украинского дрона. В результате атаки беспилотников гражданская инфраструктура получила повреждения. О характере разрушений и возможных пострадавших не уточняется.

На месте работали все оперативные службы. Официальные структуры пока не комментировали ситуацию. Информация о последствиях удара продолжает уточняться.

Ограничения в аэропортах Пензы и Саратова действуют временно. О сроках их снятия не сообщается. Ранее в Саратове уже фиксировали атаку беспилотников, после которой были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Читайте также:

Беспилотная опасность: как действовать в экстренной ситуации и где укрыться

В селе Бессоновка после детонации БПЛА ранены несколько человек