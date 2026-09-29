В европейской стране сожгли распятие XVII века и осквернили алтарь

В Германии задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге исторической церкви Святого Панкратия в городе Лукка в Тюрингии. Как сообщает Bild, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел в ночь на 11 сентября. Возгорание заметили жители соседних домов, после чего вызвали экстренные службы.

По данным следствия, злоумышленник облил бензином и поджег находившуюся у алтаря ростовую фигуру Христа, которая хранилась в храме с 1649 года. Кроме того, на алтарный камень нанесли нацистскую символику.

«Наиболее болезненной утратой стало практически полное уничтожение исторического распятия из ольхи», — сообщили представители церковного прихода.

По предварительной оценке специалистов, восстановить распятие уже невозможно. Общий ущерб от пожара оценивается в шестизначную сумму.

По подозрению в преступлении задержан проживающий неподалеку от церкви гражданин Германии Кай В. Полиция сообщила, что против него возбуждено дело о поджоге при особо отягчающих обстоятельствах.

По данным правоохранителей, ранее мужчина занимался строительным бизнесом и имел проблемы с ведомством по делам молодежи из-за правонарушений, связанных с наркотиками. В последнее время он также публиковал в соцсетях агрессивные высказывания и угрозы представителям судебной системы и госслужащим.

По решению суда подозреваемого поместили в специализированное медицинское учреждение закрытого типа. Мотив произошедшего пока не установлен, расследование продолжается.

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