В Харькове раздались взрывы при объявленной воздушной тревоге

В Харькове произошли взрывы. Об этом проинформировал украинский телеканал «Общественное». Сообщение было опубликовано в Telegram-канале издания.

По данным телеканала, в городе раздались взрывы. О причинах и последствиях не уточняется. Информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступала.

Согласно онлайн-карте, которую ведёт министерство цифровой трансформации Украины, в Харькове действует сигнал воздушной тревоги. Таким образом, взрывы произошли на фоне тревоги.

Ранее сообщалось о взрывах в Сумской области и в Кировограде. Официальной реакции украинских властей на новые сообщения о взрывах в Харькове не поступало.