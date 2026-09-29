В Киеве прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога

Издание «Новости Live» проинформировало о взрыве в Киеве. Иных деталей не сообщается. О причинах и возможных последствиях не говорится.
Сведений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях также не приводится. Обстоятельства произошедшего пока остаются неизвестными.
На фоне взрыва в Киеве был объявлен сигнал воздушной тревоги. Тревога действует в городе. О её продолжительности не уточняется.
Ранее появлялась информация о взрыве в Сумской области. Официальной реакции украинских властей на новые сообщения не поступало. Данные уточняются.
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