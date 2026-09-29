...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Происшествия 1744

В Киеве прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога

В столице Украины зафиксирован взрыв

В столице Украины зафиксирован взрыв
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дмитрий Ларин

Издание «Новости Live» проинформировало о взрыве в Киеве. Иных деталей не сообщается. О причинах и возможных последствиях не говорится.

Сведений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях также не приводится. Обстоятельства произошедшего пока остаются неизвестными.

На фоне взрыва в Киеве был объявлен сигнал воздушной тревоги. Тревога действует в городе. О её продолжительности не уточняется.

Ранее появлялась информация о взрыве в Сумской области. Официальной реакции украинских властей на новые сообщения не поступало. Данные уточняются.

Читайте также: 

В Кировограде слышны взрывы, объявлена тревога

Подписаться

Автор:

Что еще почитать