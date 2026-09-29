В посольстве РФ в Непале опровергли информацию о завершении поисковой операции

Посольство РФ в Непале: поисковая операция в Гималаях продолжается

Информация о том, что поисково-спасательная операция после оползней в Гималаях завершена, не соответствует действительности. Об этом сообщили в посольстве России в Непале.

Уточняется, что официальных данных о подтверждении родства между разыскиваемыми лицами и погибшими, чьи тела были обнаружены, на текущий момент нет.

«Вынуждены опровергнуть сообщения некоторых российских СМИ о якобы завершении в Непале поисковой операции», — говорится в публикации в Telegram-канале.

В посольстве сообщили, что информации о россиянах, пострадавших при оползне, нет.

В сентябре сильные дожди спровоцировали сход селей и оползней. Ситуация осложнилась таянием снега в Гималаях и начавшимися лавинами. Из-за непогоды взлетная полоса аэропорта Катманду оказалась затоплена, и пять рейсов пришлось отменить.

Ранее премьер-министр Непала Балендра Шах сообщил, что в результате муссонных паводков, оползней и гроз в стране погиб 21 человек. Еще пятеро числятся пропавшими без вести.

Также сообщалось, что лагерь российских альпинистов смыло новым селем в Гималаях.

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