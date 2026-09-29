В Приамурье рассказали о последних действиях экипажа разбившегося Ту-95

Глава Мазановского округа Амурской области Михаил Пивень поблагодарил членов экипажа Ту-95, погибших при катастрофе рядом с селом Красноярово. По данным региональных властей, летчики перед падением самолета сделали все возможное, чтобы увести его от жилых домов.

«Спасибо вам и низкий поклон за спасенные жизни жителей села Красноярово», — написал Пивень.

Катастрофа произошла 29 сентября во время учебно-тренировочного полета. Как сообщило Минобороны России, на борту не было боекомплекта.

По предварительной информации военного ведомства, шесть членов экипажа погибли. Еще одного человека эвакуировали и доставили в медицинское учреждение.

Самолет упал в районе Красноярово. В правительстве Амурской области подчеркнули, что экипаж до последнего пытался отвести воздушное судно от населенного пункта.

Для установления причин и обстоятельств произошедшего на место направлена комиссия Воздушно-космических сил России.