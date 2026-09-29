В российском регионе женщина сломала руку, убегая от дрона

Губернатор Курской области Александр Хинштейн проинформировал о происшествии в Кореневском районе. По его данным, 40-летняя местная жительница получила травму, когда пыталась убежать от украинского беспилотника. Инцидент произошёл накануне в селе Пушкарное.

Женщина споткнулась во время бегства и упала. Сегодня она обратилась за помощью в Рыльскую центральную районную больницу. Об этом Хинштейн написал в своём канале на платформе «Макс».

Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом кости левой кисти со смещением. Такое заключение привели медики.

Сейчас женщину на машине скорой помощи доставляют в Курскую областную больницу. Губернатор заверил, что медики окажут ей необходимое лечение. О других деталях не сообщается.

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