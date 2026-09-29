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Происшествия 1902

В селе Бессоновка после детонации БПЛА ранены несколько человек

Дрон ВСУ атаковал Бессоновку, трое местных жителей ранены

Дрон ВСУ атаковал Бессоновку, трое местных жителей ранены

Оперативный штаб Белгородской области проинформировал, что украинские формирования применили беспилотники против региона. В селе Бессоновка Белгородского округа травмы получили три человека. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии и был госпитализирован.

По данным оперштаба, у одного мужчины выявлено проникающее ранение грудной клетки. Кроме того, у него зафиксированы осколочные ранения живота, предплечья и голени. Его доставили в областную клиническую больницу. Двое других мужчин с проникающими ранениями живота, рук и ног направлены в городскую больницу №2 Белгорода.

В результате атак повреждения получили жилые дома, автомобили, коммерческий и социальный объекты, а также предприятия. Такие последствия зафиксированы в Шебекинском, Грайворонском, Краснояружском и Ракитянском округах.

Помимо этого, в Новой Таволжанке и Илек-Пеньковке огнём уничтожено по одному частному дому. Других подробностей не приводится. 

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