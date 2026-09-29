В селе Бессоновка после детонации БПЛА ранены несколько человек

Оперативный штаб Белгородской области проинформировал, что украинские формирования применили беспилотники против региона. В селе Бессоновка Белгородского округа травмы получили три человека. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии и был госпитализирован.

По данным оперштаба, у одного мужчины выявлено проникающее ранение грудной клетки. Кроме того, у него зафиксированы осколочные ранения живота, предплечья и голени. Его доставили в областную клиническую больницу. Двое других мужчин с проникающими ранениями живота, рук и ног направлены в городскую больницу №2 Белгорода.

В результате атак повреждения получили жилые дома, автомобили, коммерческий и социальный объекты, а также предприятия. Такие последствия зафиксированы в Шебекинском, Грайворонском, Краснояружском и Ракитянском округах.

Помимо этого, в Новой Таволжанке и Илек-Пеньковке огнём уничтожено по одному частному дому. Других подробностей не приводится.

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