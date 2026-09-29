В Севастополе ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ

Губернатор: при атаке на Севастополь сбиты два БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём канале на платформе «Макс» сообщил, что город подвергся атаке украинских формирований. В отражении удара участвовали военнослужащие, расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

По данным главы города, в ходе отражения атаки были нейтрализованы два беспилотных летательных аппарата противника. Развожаев уточнил, что речь идёт именно о двух дронах.

Губернатор также проинформировал, что среди людей пострадавших нет. Этот факт он подчеркнул отдельно. Других подробностей атаки не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в Севастополе уже отражали две атаки ВСУ и сбили пять беспилотников. Официальные службы продолжают контролировать обстановку, информация о возможных последствиях уточняется.

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