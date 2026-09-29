Владельцы квартиры в Петербурге нашли 40 кошек и ущерб в полмиллиона

Женщина сняла квартиру в Петербурге и развела там 40 кошек

Жительница дома в Санкт-Петербурге развела 40 кошек в съемной квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Женщина сняла жилье на улице Солдата Корзуна вместе со своей пожилой матерью, но перед этим предупредила арендодателей о наличии у нее двух кошек. Через месяц хозяева приехали в квартиру для решения вопроса с задержкой оплаты коммунальных услуг, но внутри обнаружили неприятные запахи, мокрые липкие полы, ободранные обои и свежий линолеум в коричневых пятнах. Жильцам дали 14 дней для выселения, но женщина попросила остаться до конца месяца.

По истечении оговоренного периода женщина отказалась покинуть жилье и передать ключи. В ходе осмотра помещения был выявлен значительный материальный ущерб, предварительно оцененный в полмиллиона рублей. Повреждения получили диван, кровать с матрасом, паркет, линолеум, обои и шкафы.

Ранее юрист Александр Щербинин раскрыл, когда соседи могут заставить сделать ремонт в квартире.

Читайте также: «Захламила квартиру»: погибшая при пожаре женщина тащила в дом все подряд.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX