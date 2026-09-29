За помощь террористам жителя Пензы отправили в колонию строгого режима

В Пензе суд вынес обвинительный приговор местному жителю по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщает прокуратура Пензенской области. Мужчина признан виновным по статье 205.1 УК РФ.

Как установил суд, 48-летний житель Пензы в период с мая 2022 года по ноябрь 2023 года перечислил на счёт одной из террористических организаций 8,6 тысячи рублей. Эти средства предназначались для ведения запрещённой деятельности на территории России.

Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Первые три года осуждённый проведёт в тюрьме. Кроме того, в доход государства конфискованы мобильный телефон, использованный при совершении преступления, и сумма переведённых им денег.

Других подробностей по делу не приводится. Официальной информации о других фигурантах или дальнейшей судьбе приговора пока нет. Прокуратура региона подтвердила вынесение обвинительного приговора.

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