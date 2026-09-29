Жители четырех областей Украины остались без электричества

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» во вторник проинформировала о новых отключениях электроснабжения. По её данным, утром без света остались часть абонентов в Харьковской, Сумской, Житомирской и Винницкой областях, а также на подконтрольной ВСУ территории ДНР.

В компании уточнили, что причиной стали повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Информация опубликована в Telegram-канале «Укрэнерго». Других деталей о масштабах повреждений или сроках восстановления не приводится.

Таким образом, отключения затронули четыре области Украины и часть Донецкой области. Официальной реакции украинских властей на эти данные пока не поступало.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наносить удары по коммуникационным и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Кроме того, в Киеве был поражён центр обработки данных компании «Укртелеком».

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