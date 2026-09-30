15 населенных пунктов Дагестана остались без электричества

Перебои с электроснабжением произошли в 15 населенных пунктах Дагестана. Аварийно-восстановительные работы ведутся в нескольких районах республики, сообщает ГУ МЧС по Дагестану.

По состоянию на 21:45 мск 29 сентября без света оставались два населенных пункта в Каякентском и Новолакском районах, пять — в Кизлярском, четыре — в Дербентском, один — в Сергокалинском и один населенный пункт в Махачкале.

В восстановлении электроснабжения задействованы восемь бригад из 32 специалистов и восемь единиц техники. Предварительно завершить работы планируется к 14:00 мск 30 сентября.

Ситуацию осложняет ухудшение погоды. Ночью и утром 30 сентября в отдельных районах Дагестана прогнозируются сильные дожди, ливни и грозы, а скорость ветра может достигать 20 м/с.

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