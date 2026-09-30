20-летней россиянке вынесли суровый приговор за госизмену

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к лишению свободы 20-летнюю гражданку Российской Федерации по делу о государственной измене. Об этом сообщает прокуратура ЛНР.

Суд установил, что с января по август 2024 года женщина, находясь в Луганске, собирала данные о местах дислокации российских войск и передавала их с помощью личного мобильного телефона неустановленному представителю Службы безопасности Украины (СБУ).

Подсудимая признана виновной по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил наказание в виде 12 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Дополнительно ей назначен 1 год ограничения свободы и штраф в размере 100 тысяч рублей. Преступление было выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по ЛНР.

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