33-летняя россиянка попыталась ввезти люксовых вещей на миллионы

В Домодедове у прибывшей из ОАЭ россиянки изъяли 32 незадекларированных изделия

В аэропорту Домодедово таможенники задержали 33-летнюю россиянку, прибывшую рейсом из Шарджи (ОАЭ), за попытку ввезти 32 незадекларированных изделия люксовых брендов на общую сумму 4,2 млн рублей. Об этом сообщили в ФТС.

В багаже женщины были обнаружены серьги, туфли, брелок в виде льва, сумка Schiaparelli, пепельницы из кожи и металла Saint Laurent, тапочки Gucci, а также аксессуары Miu Miu и Louis Vuitton.

При этом куртку Hermes, сумку Saint Laurent и колье Van Cleef & Arpels пассажирка сняла с себя для осмотра, а еще одну кожаную сумку Chanel достала из своих брюк.

Экспертиза подтвердила подлинность всех вещей.

Девушка пояснила, что спрятала сумку в брюки, опасаясь ее кражи, так как не была знакома с таможенными правилами.

В отношении россиянки возбуждено административное дело. Ей грозит штраф в размере до двукратной стоимости товаров с их возможной конфискацией.

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