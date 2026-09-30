Авиакатастрофа в Зимбабве: на борту находились шесть человек

Самолёт, на борту которого находились шесть человек, потерпел катастрофу в Зимбабве. Об этом говорится в сообщении Республиканской полиции страны, опубликованном в официальном аккаунте в соцсети X.
Инцидент произошёл в городе Марондера на северо-востоке Зимбабве. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.
По данным полиции, подробности будут обнародованы дополнительно. О судьбе находившихся на борту людей пока не сообщается.
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