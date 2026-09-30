Автобус ночью сбил и переехал россиянина

В Екатеринбурге автобус сбил работника склада и проехал по нему

В логопарке в Екатеринбурге автобус сбил и переехал человека. Об этом пишет Е1.ru.

По информации издания, трагедия произошла ночью на территории одного из складов, когда транспортное средство забирало рабочих после смены.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как водитель начал поворачивать и задел одного из работников.

От удара мужчина упал на асфальт, после чего автобус проехал по нему.

Руководство склада заявило, что на связи с работником и готовы оказать необходимую помощь, а также сотрудничает с правоохранительными органами. Водитель отстранен до выяснения обстоятельств.

В ГАИ проводят проверку и выясняют, был ли виноват водитель.

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