Автобус с 20 пассажирами врезался в грузовик на трассе Р-258

В Забайкалье автобус с 20 пассажирами врезался в большегруз, есть пострадавшие

Пассажирский автобус и грузовой автомобиль столкнулись утром 30 сентября в Улетовском округе Забайкальского края. Авария произошла на 1037-м километре федеральной трассы Р-258 «Чита — Иркутск», примерно в трех километрах от поселка Дровяная. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По предварительной информации МЧС, в автобусе находились 22 человека, в том числе два водителя. В результате столкновения пострадали четыре человека, сведений о погибших не поступало.

На месте ДТП работают спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи и специалисты медицины катастроф. Для ликвидации последствий аварии привлечены 27 человек и десять единиц техники.

От МЧС России задействованы пять специалистов и две единицы техники. Обстоятельства столкновения и информация о состоянии пострадавших уточняются.

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