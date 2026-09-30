Беспилотник неизвестного происхождения упал и взорвался в Приднестровье

Неизвестный беспилотный аппарат рухнул и взорвался на территории Приднестровья

Беспилотник неизвестного происхождения упал и взорвался в районе города Бендеры в Приднестровской Молдавской Республике. Об этом сообщает полиция ПМР.

«Около 05:40 поступило сообщение о беспилотнике над муниципием Бендеры. Аппарат упал за пределами села Гырбовец и взорвался», — уточнили в полиции ПМР.

Инцидент произошёл минувшей ночью. Место падения находится примерно в 20 километрах от границы с Одесской областью. Местные жители засняли последний этап полета на камеру наружного наблюдения. Объект пикировал на высокой скорости и взорвался на земле. Полиция оцепила место происшествия. Там работают экстренные службы, эксперты и следователи.

По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано. Правоохранители призывают жителей не приближаться к фрагментам аппарата и подозрительным предметам.

Приднестровская Молдавская Республика расположена на левом берегу реки Днестр. Регион граничит с Одесской областью Украины. Нарушения воздушного пространства беспилотными аппаратами происходят в этом районе периодически на фоне военных действий.

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