Беспилотник неизвестного происхождения упал и взорвался в Приднестровье

Беспилотник неизвестного происхождения упал и взорвался в районе города Бендеры в Приднестровской Молдавской Республике. Об этом сообщает полиция ПМР.
«Около 05:40 поступило сообщение о беспилотнике над муниципием Бендеры. Аппарат упал за пределами села Гырбовец и взорвался», — уточнили в полиции ПМР.
Инцидент произошёл минувшей ночью. Место падения находится примерно в 20 километрах от границы с Одесской областью. Местные жители засняли последний этап полета на камеру наружного наблюдения. Объект пикировал на высокой скорости и взорвался на земле. Полиция оцепила место происшествия. Там работают экстренные службы, эксперты и следователи.
По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано. Правоохранители призывают жителей не приближаться к фрагментам аппарата и подозрительным предметам.
Приднестровская Молдавская Республика расположена на левом берегу реки Днестр. Регион граничит с Одесской областью Украины. Нарушения воздушного пространства беспилотными аппаратами происходят в этом районе периодически на фоне военных действий.
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