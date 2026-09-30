Битва за штурвал: что стоит за попыткой захвата самолета Boeing 737

В среду, 30 сентября, в воздушном пространстве произошел случай, который сначала невольно напомнил 11 сентября 2001 года. Пассажирский самолет, летевший в Израиль, подал сигнал об угоне самолета. По предварительным данным, в кабине пилотов произошла драка , однако подробности произошедшего пока не ясны. Понятно одно — то, что в итоге этот самолет сел в целости и сохранности, можно назвать чудом.

Первые сообщения о сигнале бедствия на Boeing 737 авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, появились утром 30 сентября. Сначала самолет, следовавший вдоль границы Иордании и Саудовской Аравии, активировал код 7700, означающий чрезвычайную ситуацию. Спустя несколько минут он сменился на 7500 — код захвата воздушного судна. После этого борт повернул на запад, ненадолго вошел в иорданское воздушное пространство, затем развернулся на 180 градусов и взял курс на юго-запад, в сторону саудовского Табука. В какой-то момент Boeing 737 резко снизился с 33 000 до 17 000 футов всего за 30 секунд.

Реакция Израиля на произошедшее была молниеносна. Сразу после получения сигналов бедствия руководство страны собралось на совещание по безопасности и направило к самолету истребители, опасаясь, что авиасудно могут направить в высотные здания.

К счастью, самолет благополучно приземлится в Саудовской Аравии. Все пассажиры оказались целы. Однако эту историю спасению можно назвать реальным чудом.

Сначала полет шел в штатном режиме. Однако через 2,5 часа после его начала на борту произошло некое ЧП, подробности которого сейчас расследуют органы. Согласно первой версии, опубликованной израильскими СМИ, после некой перепалки произошла драка между русским и украинским пилотом. Вскоре выяснилось, что на самом деле ситуация далека от политического анекдота.

По предварительным данным, нападавшим был второй пилот — гражданин Омана, который устроился на работу меньше года назад. Пострадавший — капитан воздушного судна из Индии. Однако пока нельзя точно сказать, что именно произошло в кабине пилотов. По одной из версий, оманец хотел перехватить управление самолетом и направить его в пике. Капитан попытался помешать ему, после чего между ними завязалась драка. Другая версия гласит, что второй пилот сначала нанес ножевое ранение капитану, после чего попытался угнать самолет.

Даже рассказы очевидцев не дают до конца пролить свет на произошедшее. Пассажир в беседе с Jerusalem Post утверждал, что один пилот ударил ножом другого и пытался вытеснить его из кабины. Тогда пассажиры ворвались в кабину и обезвредили нападавшего. Израильский Channel 12 взял интервью у другой очевидицы. Она сказала, что её муж помог «обезвредить террориста» на борту, который «пытался разбить самолёт», но был остановлен пассажирами. «Были удары ножом и много крови», — рассказали очевидцы. В разговоре с Israel National News еще один пассажир сообщил: «Как только открылась кабина, многие из нас бросились вперед. Мы услышали «Аллаху акбар», это всех напугало».

По невероятной случайности на борту находились пилоты, которые летели как гражданские лица. И тут как раз стоит вспомнить первую версию, ведь, по данным израильских СМИ, спасателями оказались выходцы из России и Украины. После драки мужчины взяли под контроль самолет и смогли его посадить в саудовском аэропорту Табук.

Через некоторое время израильские СМИ опубликовали фотографию, сделанную, предположительно, внутри самолёта: на ней запечатлён пассажир в рубашке, залитой кровью. Кроме того, было обнародовано видео, на котором раненый пилот лежит на полу в крови, а пассажиры пытаются ему помочь. На ещё одном снимке, опубликованном израильскими СМИ, самолёт запечатлён на взлётно-посадочной полосе — у него видно повреждение руля направления, вероятно, возникшее из-за быстрого снижения воздушного судна.

Мотивы нападавшего пилота пока неясны. По одной из версий, таким образом он мог попытаться покончить с собой. Похожий случай уже происходил в 2015 году с Airbus A320, следовавшим из Барселоны в Дюссельдорф. Второй пилот, оставшись один в кабине, начал резкое снижение авиасудна. Через несколько минут самолет врезался в гору. Все 150 человек на борту погибли.

Однако власти Израиля не исключают версию теракта. Как заявил Channel 12 неназванный высокопоставленный израильский чиновник, «появляются всё новые признаки» того, что пилот хотел взять управление на себя и направить самолёт к крушению вместе с пассажирами. Ранее Нетаньяху заявлял о признаках готовящегося нападения на страну перед выборами. Реальную причину происшествия выяснит расследование.

Как сообщил Channel 12 со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, экстренная посадка самолёта Flydubai в Саудовской Аравии позволила предотвратить «чудовищную катастрофу». Однако, если опустить историю действительно чудесного спасения, происшествие может вызвать серьёзные последствия — вплоть до обострения отношений между странами Персидского залива. Дальнейшее развитие событий покажут только результаты расследования. И если версия о теракте окажется правдивой, то нас ожидает очередной виток эскалации на Ближнем Востоке.