Четыре человека госпитализированы после пожара в квартире Петербурга

Пожар произошел в двухкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров в Калининском районе Санкт-Петербурга. Четыре человека пострадали и были госпитализированы, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Возгорание охватило обстановку по всей площади квартиры. Пожар удалось полностью ликвидировать 30 сентября в 00:47 мск.
Для тушения огня привлекли 30 человек и шесть единиц техники. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание в жилом помещении.
Причины возникновения пожара и обстоятельства, при которых пострадали жильцы, в сообщении ведомства не уточняются. Все четверо госпитализированных были доставлены в медицинские учреждения.
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