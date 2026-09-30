Четыре человека госпитализированы после пожара в квартире Петербурга

Пожар в квартире Петербурга привел к госпитализации четырех человек

Пожар произошел в двухкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров в Калининском районе Санкт-Петербурга. Четыре человека пострадали и были госпитализированы, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Возгорание охватило обстановку по всей площади квартиры. Пожар удалось полностью ликвидировать 30 сентября в 00:47 мск.

Для тушения огня привлекли 30 человек и шесть единиц техники. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание в жилом помещении.

Причины возникновения пожара и обстоятельства, при которых пострадали жильцы, в сообщении ведомства не уточняются. Все четверо госпитализированных были доставлены в медицинские учреждения.

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