Число пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье выросло

Семь человек пострадали после столкновения автобуса с большегрузом в Забайкалье

Число пострадавших при столкновении автобуса с большегрузом на трассе в Забайкальском крае увеличилось до семи. Среди них пять пассажиров, водитель автобуса и водитель грузового автомобиля.

Авария произошла утром 30 сентября на федеральной трассе Чита — Иркутск, в трех километрах от поселка Дровяная в Улетовском округе. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Hyundai, следовавшего по маршруту Улан-Удэ — Чита — Агинское, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Sitrak.

На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии. Прокуратура Забайкальского края также организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров.

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