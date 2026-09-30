Число жертв наводнений в Таиланде возросло

Bangkok Post: до 40 возросло число жертв наводнений в Таиланде

Количество жертв наводнений в Таиланде увеличилось — теперь оно составляет 40 человек (ранее сообщалось о 23 погибших). Такие данные привела газета Bangkok Post, ссылаясь на пресс‑секретаря офиса премьер‑министра королевства Экакхапопа Пхиенпхисета.

Паводки затронули территорию площадью примерно 2,7 тыс. кв. км. Сильнее всего стихия ударила по провинциям в центральной части страны.

От последствий наводнений пострадали свыше 2,6 млн жителей Таиланда. Ухудшение ситуации связано с сезонными муссонными дождями. В субботу в Бангкоке из‑за продолжительных ливней был введён режим бедствия: под удар стихии попали около 329 тыс. домохозяйств — это порядка 700 тыс. человек.

Сейчас, после того как дожди прекратились, уровень воды в столице в основном снизился. Тем не менее некоторые дороги остаются затопленными — местные власти советуют выбирать альтернативные маршруты.

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