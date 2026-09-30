Дебошир из магазина ранил врача, сделавшего ему замечание

Удар ножом в спину получил 33-летний врач-стоматолог от незнакомца, которому сделал замечание возле метро «Тушинская» вечером 29 сентября. Пострадавшему пришлось обращаться за медпомощью.

Как выяснил «МК», в магазине врач увидел нетрезвого мужчину, который кричал на продавщицу, и решил вмешаться в конфликт. После замечания незнакомец переключил свое внимание с женщины, достал нож и ударил жертву в спину.

Врач с трудом дошел до клиники на Волоколамском шоссе, где работает, и вызвал медиков. Ему посоветовали госпитализироваться, так как рана была глубокой, но пациент отказался. Лечение он проходит в домашних условиях.