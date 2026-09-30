Директор московской фирмы допобразования попался на неожиданной подработке

В Челябинской области полиция задержала 37-летнего директора московской фирмы дополнительного образования, который подрабатывал курьером у телефонных мошенников. Управленца, ранее не имевшего судимостей, взяли с поличным при передаче денег от 53-летней жительницы Верхнеуральска. Об этом сообщает МВД Медиа.

Афера развивалась по классической схеме обмана пенсионеров. Сначала женщине позвонили якобы из городской администрации и предложили оформить медаль за супруга, погибшего в зоне СВО.

Затем, под предлогом взлома банковского счета, в дело вступили псевдосиловики. Угрозами и психологическим давлением они убедили жертву снять сбережения якобы для «пресечения противоправных действий».

Когда в банке Верхнеуральска ей отказали и заблокировали счет, женщина поехала в отделение в Южноуральске. Для крупной операции банк потребовал присутствия близкого родственника, поэтому пришлось позвать дочь. Дочь заметила, что мать постоянно переписывается в телефоне и сильно нервничает, после чего вызвала полицию.

Дальнейшее общение женщины с аферистами проходило под контролем оперативников. Курьера задержали в момент получения пакета с более чем двумя миллионами рублей.

По его словам, он прилетел в Екатеринбург, поселился в хостеле, а координаты в Южноуральске ему передал анонимный куратор.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу, проверяется его причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.

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